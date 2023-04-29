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"Був відданий країні": окупанти вбили внука відомого українського художника

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2023, 21:53 оновлено 29 квітня, 22:05
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20 квітня на фронті загинув старший солдат Володимир Сидорук з Ірпеня.
Владимир Сидорук
На фронті загинув Олександр Сидорук / Колаж фото 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, Олександр Маркушин

Російські окупанти вбили українського військового Володимира Сидорука. Він був онуком заслуженого художника України, якого також звали Володимир Сидорук. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Володимир народився у 1974 році. Останні 15 років він проживав в Ірпені у будинку його дідуся.

"Закінчив КНЕУ за спеціальністю радіомеханіка та здобув вищу освіту в Європейському Університеті. Займався проєктуванням, дизайном, ремонтом будинків, електромонтажними роботами. Брався за найскладніше, забезпечуючи домівки світлом та наповнюючи теплом людські серця", - написав Маркушин.

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З першого дня війни Володимир став на захист України. Його зарахували до ремонтно-відновлювального підрозділу військової частини А0998 у місті Яворів. Він ремонтував бойову техніку та повертав на фронт машини, які були майже втрачені у бою.

"У Володимира були не тільки золоті руки, а й добре серце. Він був надійним, порядним, чесним, відданим своїй країні, родині та друзям", - додав Маркушин.

Старший солдат загинув 20 квітня цього року у місті Дружівка Донецької області.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами на бойових позиціях біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області 9 квітня загинув 50-річний Ігор Руденко з Вінницької області. Захищати рідну землю він пішов разом з сином Ренатом. Відбиваючи атаку ворога, він врятував життя синові, накривши його власним тілом.

Також на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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