Була в окупації 8 місяців: ЗСУ звільнили Снігурівку в Миколаївській області

ЗСУ звільнили Снігурівку на Миколаївщині / скріншот

Українські військові звільнили місто Снігурівка в Миколаївській області. Це сталося 10 листопада. Про це заявили українські захисники у зверненні. Відео вже розлетілось у Мережі.

Відомо, що населений пункт перебував в окупації 8 місяців.

"Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні!" - сказав український військовослужбовець.

Місцеві жителі не припиняли дякувати та аплодувати нашим захисникам.

ЗСУ звільнили Снігурівку на Миколаївщині / скріншот

Нагадаємо, російські окупанти скаржаться на те, що на південному напрямку вони кидають свої позиції за наказом командування. У них запланований відступ з Миколаївської області та можлива передислокація у Білорусь.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що українська армія переходить до контрнаступу. Захисники наносять удари по позиціям російських окупантів.

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