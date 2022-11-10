Була в окупації 8 місяців: ЗСУ звільнили Снігурівку в Миколаївській області

Українські захисники звільнили населений пункт 10 листопада.
Українські військові звільнили місто Снігурівка в Миколаївській області. Це сталося 10 листопада. Про це заявили українські захисники у зверненні. Відео вже розлетілось у Мережі.
Відомо, що населений пункт перебував в окупації 8 місяців.
"Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні!" - сказав український військовослужбовець.
Місцеві жителі не припиняли дякувати та аплодувати нашим захисникам.
Нагадаємо, російські окупанти скаржаться на те, що на південному напрямку вони кидають свої позиції за наказом командування. У них запланований відступ з Миколаївської області та можлива передислокація у Білорусь.
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що українська армія переходить до контрнаступу. Захисники наносять удари по позиціям російських окупантів.
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