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Путін збрехав про ракету "Орєшнік": з'явилися несподівані результати експертизи

Руслана Заклінська
24 січня 2025, 19:49
288
Ракета "Орєшнік" є демонстрацією сили, спрямованою на західну аудиторію, зазначили в The Economist.
Путін збрехав про ракету 'Орєшнік': з'явилися несподівані результати експертизи
Російська ракета "Орєшнік" виявилася модернізацією застарілої РС-26 / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне:

  • Ракета "Орешник" є модернізованою версією балістичної ракети РС-26 "Рубіж", а не новітньою розробкою
  • Уламки ракети датуються 2016 і 2017 роками
  • Ракета є демонстрацією сили, а не реальною загрозою

Російська ракета "Орєшнік" є модернізованою версією застарілої балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж", а не новітньою "диво-зброєю" РФ. Про це йдеться у статті журналу The Economist.

Дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз показало, що уламки російської ракети "Орешник", які залишилися після удару по Дніпру 21 листопада 2024 року, виявилися не такими новими, як стверджувалося раніше. Частини ракети датуються 2016 і 2017 роками, що свідчить про те, що "Орєшнік" є вдосконаленою версією балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

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"Одна частина датується 2017 роком. Інша, всередині однієї з боєголовок ракети, датується 2016 роком, - зазначили в матеріалі.

Російський президент Володимир Путін стверджував, що "Орешник" – це новітня гіперзвукова ракета, здатна нести ядерну боєголовку. Він також наголошував, що українська ППО не зможе її перехопити. Проте аналіз залишків ракети спростовує заяви про її новітність.

"Замість того, щоб становити серйозну загрозу, "Орєшнік" - це демонстрація сили, створена з розрахунком на західну аудиторію, і нагадування про ядерний потенціал Росії", - наголосили у виданні.

Путін збрехав про ракету 'Орєшнік': з'явилися несподівані результати експертизи
РС-26 "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Ракета "Орєшнік" - новини за темою

Як повідомляв Главред, ракета "Орєшнік", яку Росія використала для удару по Дніпру, не є новітньою, як стверджував Володимир Путін. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що на фото деталей ракети видно серійний номер і дату виробництва – квітень 2017 року.

Також відомо, що Росія може мати до 10 балістичних ракет середньої дальності "Орешник", але це лише дослідницькі зразки. Ракета може долати до 5000 км, тому здатна атакувати будь-яке місто України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи ППО для боротьби з російськими ракетами "Орешник". Він підкреслив, що наразі лише кілька ППО можуть перехопити ці ракети і Україна веде переговори з союзниками для отримання таких технологій.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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