РФ планує обстріляти "Градами" свою територію і звинуватити в цьому Україну – Кулеба

РФ планує обстріляти "Градами" свою територію, щоб звинуватити Україну/ УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що РФ має у планах обстріл власної території, у якому Москва хоче у подальшому звинуватити Україну.

Російська Федерація хоче влаштувати інформаційну атаку на Україну, тому що відчуває, що програє інформаційну війну. Про це Кулеба сказав в ефірі національного телемарафону, пише "Європейська правда".

"Росія програє не лише наземну війну в Україні, вона також вже програла інформаційну війну. Намагаючись виправити ситуацію на інформаційному фронті, Росія готує провокації", – зазначив Кулеба.

Щоб запобігти таким інформатакам на нашу державу, МЗС вибрало тактику викривати провокації РФ до того, як вона їх вчинить, каже глава українського зовнішньополітичного відомства.

"Має відбутися обстріл Росії "Градами" начебто з території України... Ми маємо блокувати такі інформаційні вкиди", – заявив він.

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Нагадаємо, окупанти зламали низку сайтів регіональних органів влади і місцевого самоврядування й поширюють фейки про нібито "капітуляцію і підписання мирного договору з РФ". Українців закликали не вірити у такі фейки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести переговори. "Чого ти боїшся, я не кусаюся. Сядь зі мною, поговори", – сказав Зеленський. Він наголосив, що російська армія повинна піти з української землі.

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