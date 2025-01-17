Британія зіграє 'повну роль': Стармер зробив заяву про миротворців в Україні

Прем'єр-міністр Британії зазначив, що успіх Росії у війні матиме довготривалий вплив на Британію і весь світ.

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Британія готова за потреби розмістити в Україні миротворців / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/britisharmy

Головне із заяви Стармера:

Лондон у разі потреби готовий розмістити миротворців на території України

Британія відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах

Велика Британія буде відігравати "повну роль" у миротворчій діяльності в Україні. Лондон готовий розгорнути британські війська для підтримання миру. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише Sky News.

Стармер зазначив, що не хоче "забігати наперед", але Великобританія відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах. За його словами, сюди входить і розгортання британських військ для підтримання миру в Україні.

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"Я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль – тому що йдеться не тільки про суверенітет України", - сказав премʼєр Британії.

Він підкреслив, що це також стосується глобальних цінностей, таких як свобода і демократія, які є основою британського суспільства.

"Йдеться про те, який вплив це матиме на Велику Британію, на наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це вплине на всіх нас на дуже, дуже довгий час", - наголосив Стармер.

Візит прем'єр-міністра Британії до України - новини за темою

Нагадаємо, 16 січня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув з офіційним візитом до України. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив ключові питання щодо подальшої співпраці та можливу участь британських військових у миротворчих місіях після завершення війни.

Головною подією візиту стало підписання угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією. Цей документ закріплює зобов'язання двох країн поглиблювати співпрацю в оборонній, економічній, енергетичній та технологічній галузях.

Як повідомляв Главред, у 2025 році Британія надасть Україні 6,6 мільярда доларів військової допомоги, з яких понад три мільярди — щорічна обов'язкова підтримка. Крім того, угода має таємну частину, яка має підвищити стійкість України.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти. "Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він. Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями. "Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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