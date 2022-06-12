"Прийдемо за вами": у день міста Енергодар бійці ТрО передали "привіт" рашистам

Бійці ТрО Запорізької області / Скріншот

Бійці територіальної оборони Запорізької області пообіцяли, що скоро місто Енергодар буде звільнено від російських загарбників.

Відповідне відео було опубліковано в день Енергодара. Захисники України заявили, що чекають наказу, щоб вибити окупантів з Енергодара.

При цьому вони побажали жителям Енергодара, які перебувають в окупації, терпіння і спокою.

"Зараз ми захищаємо місто Запоріжжя, але ми готуємося до наступу і ми чекаємо наказу на наступ. Україна буде звільнена! Енергодар буде звільнений!"- пообіцяли захисники жителям Енергодара.

Крім того, захисники України попередили окупантів, що за скоєні злочини їм доведеться відповідати.

"А також я хотів би додати і звернутися безпосередньо до окупантів. І попередити їх про те, що за кожне зруйноване місто, за кожну вбиту людину і немовля – вони будуть відповідати. Ми скоро прийдемо за ними", - зазначив один з бійців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області російські окупанти на захоплених ними територіях проводять фільтраційні заходи щодо місцевих жителів, перешкоджають евакуації в безпечні регіони України і грабують аграрні підприємства.

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