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Виведення військ Росії на Різдво: Данілов зробив заяву

13 грудня 2022, 20:30
12 грудня Володимир Зеленський запропонував країні-агресору Росії почати виведення своїх військ на Різдво.
Данилов ВСУ
Данілов / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не погодиться на пропозицію президента України Володимира Зеленського.

В ефірі телемарафону Данілов зазначив, що виведення військ РФ з нашої країни на Різдво буде малоймовірним.

"Звичайно, на Різдво можуть бути якісь чудеса, але, на жаль, це не стосується Росії. Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть... Але ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, включаючи Крим", - підкреслив Данілов.

Заява Зеленського

Глава Української держави Володимир Зеленський запропонував країні-агресору Росії почати виведення своїх військ на Різдво. Він підкреслив, що таким чином РФ покаже свої щирі наміри. Про це він заявив під час свого виступу перед лідерами країн G7.

"Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули миру. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь з Москви покаже, чого там дійсно хочуть", - підкреслив президент України.

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