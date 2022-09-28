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Бійці ЗСУ влучними ударами знищили два російські штурмовики Су-25 на Донеччині

28 вересня 2022, 19:39

Ворог останнім часом знахабнів і став все частіше літати над позиціями армії України та прифронтовими містами, зазначили бійці.

Су-24 збили
Кадри удару підрозділів ППО по ворожій цілі / Колаж відео 93 Омбр Холодний Яр, ДШВ ЗСУ

Українські воїни розтрощили в Донецькій області два ворожих військових літаки Су-25. Падіння літаків на окуповані території вже підтверджено. Ворог знахабнів і все частіше став використовувати свою авіацію над позиціями бійців ЗСУ і прифронтовими містами. Про це розповіли в 93-й бригаді Холодний Яр.

У пресслужбі бригада розповіли про те, що в Донецькій області їх підрозділи ППО завдали нищівних ударів по російських штурмовиках Су-25.

Бійці ЗСУ влучними ударами знищили два російські штурмовики Су-25 на Донеччині

"Точними пострілами вчора і позавчора наші бійці змогли вразити два літаки - "Грача". Падіння на окуповану територію було підтверджено візуально, а також у перехопленнях розмов російських бойовиків", - зазначили у бригаді ЗСУ.

Крім того, бійці вказали, що противник останнім часом знахабнів і все частіше застосовує авіацію над українськими позиціями і в прифронтових містах.

Контрнаступ ЗСУ в Донецькій області

Аналітики Інституту вивчення війни раніше відзначили, що армія України зміцнює свої позиції біля Лиману Донецької області і наближається до окупованого міста. Йдуть серйозні бої, українські війська близькі до того, щоб оточити окупантів РФ.

На думку аналітика Тома Купера, ЗСУ можуть звільнити Лиман протягом декількох днів. Загарбники вже відтісняються від річок Оскол і Сіверський Донець. Окупаційні війська Росії потрапили у скрутне становище в цьому районі.

Збройні сили України 28 вересня звільнили населений пункт Миколаївка в Донецькій області. Українські військові показали фото з державним прапором. Миколаївка розташована всього в 9 кілометрах від Лиману.

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ЗСУ Су-25 війська Росії війна Росії та України
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