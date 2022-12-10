"Борода" долітався: ЗСУ знищили майора РФ - путінського пілота-аса

Бійці ЗСУ знищили штурмана вертольота окупантів Ка-52 майора армії РФ Олексія Боровикова (позивний "Борода").
Уродженець селища Звєзда Свердловської області кваліфікувався як висококласний льотчик, раніше вбивав в Сирії, мав не мало нагород, в тому числі 3 ордени мужності, повідомив в Facebook OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
Знищений окупант закінчив Челябінське вище військове авіаційне червонопрапорне училище штурманів у 2011 році.
У нього залишилася вдова - Наталія Боровикова, а також двоє дітей - Владислав 13.10.2014 р/р і Мілана 01.03.2019 р/р, додав Комахідзе.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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