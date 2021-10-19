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Більшість померлих від COVID-19: у Києві утворилися черги з похоронних авто на кладовищах

19 жовтня 2021, 19:08

Повідомляється, що практично кожні 10 хвилин приїжджають нові машини.

  • Очереди на Байковом кладбище
    Очереди на Байковом кладбище Обозреватель
  • Очереди на Байковом кладбище
    Очереди на Байковом кладбище Обозреватель
  • Очереди на Байковом кладбище
    Очереди на Байковом кладбище Обозреватель
  • Очереди на Байковом кладбище
    Очереди на Байковом кладбище Обозреватель
  • Очереди на Байковом кладбище
    Очереди на Байковом кладбище Обозреватель

У вівторок, 19 жовтня, в Києві на Байковому кладовищі помітили велику чергу з похоронних автобусів.

Як повідомляє Обозреватель, ховають в більшості випадків тих, хто помер від коронавірусної хвороби, або через ускладнення від цього захворювання.

Журналісти відзначають, що практично кожні 10 хвилин приїжджають нові машини.

"У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення", - йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що станом на 15:00 біля будівлі крематорію зібралося 11 автобусів.

Щоб оформити необхідні документи, люди змушені стояти в черзі. Через карантинні обмеження всередині будівлі біля вікна адміністрації можуть перебувати тільки дві людини одночасно.

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Зазначимо, станом на 18 жовтня в Україні на коронавірус захворіли 15 579 громадян.

Серед них 1309 дітей та 282 медика. Госпіталізували 2852 людини, летальних випадків – 538. На ранок 19 жовтня загальна кількість заражень досягла 2 660 273 осіб, одужали – 2 337 194.

Щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб, заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

viber
коронавірус коронавірус в Києві
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