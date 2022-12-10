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В Одесі світла може не бути 2-3 місяці: влада просить містян по можливості виїхати

10 грудня 2022, 23:44
По можливості місцевих мешканців просять тимчасово виїхати за межі області.
Свет, отключения света, электроенергия, электросеть
На відновлення енергооб'єктів Одеси можливо знадобиться 2-3 місяці / УНІАН

Через російську атаку 10 грудня в Одесі виникла складна ситуація з енергетичній системі. На відновлення може знадобитися кілька місяців. Про це повідомляє Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА у Facebook.

"Без світла залишилася Одеса та майже весь Одеський район. За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж в попередні рази після ворожих обстрілів ", - йдеться в повідомленні.

Влада повідомляє, що йдеться "не про дні, а навіть тижні і не виключено, що 2-3 місяці". По можливості місцевих мешканців просять тимчасово виїхати за межі області.

"Звертаємося до вас із проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви маєте можливість тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити", - зазначають у Департаменті.

РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе

Російські окупанти у ніч на суботу, 10 грудня, завдали удару дронами-камікадзе по Одеській області. Внаслідок атаки було завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури. Без електроенергії залишаються тисячі споживачів.

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - поінформували в ОК "Південь".

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок атаки були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури та житлового фонду.

"Два дрони були збиті над морем нашими підрозділами протиповітряної оборони. Внаслідок удару практично в усіх районах та громадах нашої області відсутнє світло. Енергетики вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури", - написав Марченко.

Раніше британська розвідка повідомляла, що країна-агресор Російська Федерація могла отримати нову партію іранських дронів, і тому відновила атаки на Україну. Росія вичерпала свій попередній запас з декількох сотень Shahed-131 і 136 і тепер отримала поповнення, повідомили в Міноборони Великобританії.

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