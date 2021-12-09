Без зброї: в Україні розповіли подробиці про корабель ВМС біля Керченської протоки

Українське судно" Донбас " / Вікіпедія

9 грудня ФСБ Росії заявило про те, що українське судно "Донбас", нібито наблизилося до Керченської протоки без попередньої заявки на проходження і розцінило це як провокацію з боку України.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив це черговим російським інформаційним вкиданням.

За словами міністра, Російська Федерація продовжує свої маніпуляції називаючи сьогоднішній "інцидент" провокацією, оскільки судно "Донбас" є пошуково-рятувальним і не має ніякої зброї на борту.

"Чергові інформаційні вкидання з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя і Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм",-зазначив Рєзніков, передає РБК-Україна.

Також міністр зазначив, що Азовське море є акваторією загального користування, у зв'язку з чим українські судна мають повне право перебувати там.

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"За словами міністра, Російська Федерація продовжує свої маніпуляції називаючи сьогоднішній "інцидент" провокацією, оскільки судно "Донбас" є пошуково-рятувальним і не має ніякої зброї на борту", - додав Резніков.

Що заявили в Росії

9 грудня в Росії заявили про те, що нібито український корабель "Донбас" ВМС рухається у бік Керченської протоки.

Федеральна Служба безпеки вимагає змінити курс.

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Нагадаємо, 23 червня росЗМІ повідомили, що біля берегів окупованого РФ Криму в Чорному морі співробітники прикордонної служби Федеральної Служби безпеки нібито зробили "попереджувальні" постріли в бік британського есмінця Defender.

ФСБшники відкривали вогонь біля мису Фіолент, оскільки есмінець "перетнув кордон РФ". Також з метою "попередження" за курсом Defender метнув бомби військовий літак Су-24М.

Російська сторона стверджує, що після таких заходів есмінець покинув кордони "територіального моря" РФ.

Пізніше в МЗС України і Міноборони Британії відреагували на заяву Росії про обстріл британського есмінця Defender. Росіяни, мабуть, стріляли "невидимими бомбами", так як британська сторона ніяких атак не зафіксувала.

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