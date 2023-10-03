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Росія, можливо, хоче від Ірану не балістичних ракет - експерт

Яна Ставська
3 жовтня 2023, 16:15 оновлено 3 жовтня, 16:20
Україна все ще не має достатньої кількості засобів ППО, щоб збивати такі цілі, зазначив Іван Киричевський.
Іранські ракети Fateh - 110 і Zolfaghar
Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar можуть вже незабаром опинитися у руках окупантів / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот з відео

Не факт, що росіянам від Ірану потрібні саме балістичні ракети. Понад те, невідомо, чи погодиться на таку угоду Тегеран, запаси озброєння у якого обмежені.

Як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський, темпи виробництва балістичних ракет у країні-агресорці зросли до 30 штук на місяць.

"Тому що, можливо, від Ірану їм потрібна трохи інша зброя. Тим більше, що не зовсім зрозумілою виглядає постановка питання від деяких західних аналітиків, що Іран так хоче продати балістичні ракети Росії, у якої, на жаль, балістичних ракет і так стало занадто багато", - висловився експерт.

відео дня

Киричевський зазначив, що навіть за даними ГУР наприкінці серпня у росіян було 270 балістичних і крилатих ракет до комплексів "Іскандер", проти яких наша ППО досить часто виявляється безсилою.

Це набагато більше за "балістичні" запаси росіян у січні 2022 року, коли РФ посилено била по українській енергетиці.

"Зараз їхні темпи виробництва зросли до 30 балістичних і 12 крилатих "Іскандерів" на місяць відповідно. Тобто якщо виходити навіть із заяв глави держави і ще деякого контексту, то насправді виникає питання - чи продасть взагалі Іран балістичні ракети росіянам?... Тут дуже своєрідна ситуація, і в підсумку може виявитися, що росіяни знову не побачать іранських балістичних ракет, але ми все одно не будемо знати, що робити з російськими "Іскандерами", - пояснив Киричевський.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський-журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації в Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Чим можна збивати іранські ракети

За словами Киричевського, балістику Тегерана здатні збивати вже наявні в України комплекси Patriot і SAMP-T.

"І це, у принципі, все", - сказав експерт, зазначивши, що в України досі недостатньо засобів ППО для таких цілей.

Іран має намір передати Росії ракети

Раніше в ГУР зауважили, що, після закінчення дії резолюції Радбезу ООН по Ірану, Тегеран має намір передати Москві балістичні ракети. Йдеться про постачання Fateh-110 і Zolfaghar. Радіус ракет - від 300 км і більше.

Як відзначав Інститут вивчення війни, саме тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу нещодавно відвідував Тегеран. В Ірані російському воєначальнику показали арсенал БПЛА, ракети і засоби ППО. Відомо, що Іран вже рік постачає Росії свої дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні.

Захід неодноразово попереджав Тегеран про "наслідки", якщо подібна угода з передачі Росії балістичних ракет відбудеться.

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