Росія у вересні побила 'рекорд' з застосування 'Шахедів': з чим це пов'язано

У ніч на 1 жовтня Росія знову вдарила іранськими дронами по українській інфраструктурі. Вибухи прогриміли у низці областей.

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Влітку було зафіксовано падіння інтенсивності нальотів БПЛА / Колаж Главреда. Фото: t.me/cherkaskaODA

Росія у вересні застосувала по Україні 521 іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Це абсолютний рекорд з травня 2023-го, коли агресор використав 413 таких ударних БПЛА, відзначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Після травня, написав Коваленко, було падіння інтенсивності нальотів до: у червні - 197, у липні - 246, у серпні - 167.

Однак Коваленко не зовсім впевнений, що цей показник пов'язаний з налагодженням виробництва "Шахедів" в Росії - Москва все ще залежить від поставок БПЛА з Ірану.

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Втім, наростити виробництво безпілотників міг Іран, вважає експерт.

Перший час Іран збирав до 50 Shahed-136. До кінця 2022-го Іран зміг наростити виробництво до 100 Shahed-136 на місяць. Коваленко допускає, що станом на травень цей показник досягав 150-200.

У лютому, березні та квітні інтенсивність ударів була нижча за 100 на місяць, зазначив експерт. Тобто, вже на той момент у росіян була можливо накопичувати боєкомплект.

"Саме з цієї причини вересневий наліт міг стати рекордним - як результат задіяння накопиченого БК. Але це не скасовує спроби РФ налагодити своє власне виробництво за регулярних поставок дронів-камікадзе з Ірану", - написав Коваленко.

Експерт підкреслив, що більша частина усіх ударів припадала у вересні по Одеській області, дунайській портовій інфраструктурі та зернових хабах.

"Російські окупанти продовжують зерновий терор, використовуючи варіативні маршрути з пошуком напрямків з найменшою протиповітряною компонентою. І, з урахуванням скорочення числа збитих Shahed-136, їм це вдається", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Росія вдарила "Шахедами" по Україні

1 жовтня 2023 року Росія масовано атакувала Україну дронами. Влучання зафіксовано в Черкаській області (пошкоджено промисловий об'єкт із зерном в Умані) і в Одеській області. Вибухи гриміли також у Кривому Розі.

За повідомленням Повітряних сил, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного, південно-східного та північного напрямків.

Це була комбінована атака, дрони запускали групами, потім "Шахеди" розділялися і знову об'єднувалися в групи і намагалися атакувати системи протиповітряної оборони, виснажувати її для прольоту наступних дронів.

З 30 запущених Росією БПЛА було знищено 16 "Шахедів".

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