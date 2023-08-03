Авіатроща у Броварах: ДБР розкрило підозрюваних у загибелі вищого керівництва МВС

У ДБР повідомили, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

https://glavred.net/ukraine/aviatroshcha-u-brovarah-dbr-rozkrilo-pidozyuvanih-u-zagibeli-vishchogo-kerivnictva-mvs-10490581.html Посилання скопійоване

З'явились нові деталі агибель керівництва МВС в авіатрощі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОГП

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло вище керівництво МВС.

"Працівники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ. Літальний апарат зазнав катастрофи 18 січня 2023 року у Броварах", - йдеться у повідомленні ДБР.

Зокрема, про підозру повідимили працівникам ДСНС:

відео дня

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Відомо, що слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки".

У ДБР показали реконструцію падіння вертольоту / скріншот: Главред

Дивіться відео-реконструкцію падіння вертольоту:

Трагедія у Броварах: що відомо

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС: Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович.

З'явились деталі загибелі вищого керівництва МВС в авіакатастрофі у Броварах.

Зеленський назвав наслідки трагедії у Броварах. Зеленський заявив, що війна Росії проти України проходить не тільки на полі бою. Президент зазначив, що кожна смерть - це результат війни Росії проти України.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах. Внаслідок трагедії в Київській області загинули щонайменше 16 осіб, серед яких 3 дітей. Госпіталізовано 30 осіб.

Більше важливих новин: