Зеленський назвав наслідки трагедії у Броварах

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Броварах.
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський заявив, що війна Росії проти України проходить не тільки на полі бою. З огляду на це, в нашій країні більше не відбуваються нещасні випадки, всі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни.
"Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене і суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається", - сказав він.
Президент зазначив, що кожна смерть - це результат війни Росії проти України.
Крім того, на питання, чи хвилюється він за свою безпеку, президент просто відповів, що ні.
"Мене це не хвилює", - сказав він.
Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо
18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.
В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали.
Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.
В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.
Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.
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