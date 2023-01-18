Зеленський назвав наслідки трагедії у Броварах

У нашій країні більше не відбуваються нещасні випадки, всі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни, сказав президент.

Бровари, Зеленський / УНІАН, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Броварах.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський заявив, що війна Росії проти України проходить не тільки на полі бою. З огляду на це, в нашій країні більше не відбуваються нещасні випадки, всі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни.

"Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене і суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається", - сказав він.

Президент зазначив, що кожна смерть - це результат війни Росії проти України.

Крім того, на питання, чи хвилюється він за свою безпеку, президент просто відповів, що ні.

"Мене це не хвилює", - сказав він.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

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