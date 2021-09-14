УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків" і потрапив у гучний скандал

14 сентября 2021, 22:33

За словами Авакова, Арестович кидає тінь на президента.

false
Аваков показав відео з Арестовичем / 24 канал

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео Олексія Арестовича 4-річної давності. На ньому спікер української делегації в ТКГ назвав АТО "курортом", на який їдуть чоловіки, щоб втекти від домашніх обов'язків.

Аваков зазначив, що відео з Арестовичем йому відправив друг. Ексміністр закликав Офіс президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.

"Шановний Офіс президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий - зберіть пальці в знамення, перехрестите касатика, потім себе і пошліть цього персонажа якнайдалі. Не підставляйте країну і президента", – підкреслив Аваков.

Арестович заявив, що навколо АТО є "багато міфів". Зокрема те, що "наші хлопці там страждають і гинуть".

"АТО - великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей і тещ. Смажать м'ясо і живуть як українські козаки – в степу. Там абсолютна свобода, думки прості і ясні: в тебе стріляють – ти стріляєш. Ти герой", - заявив політик.

Реклама

Він додав, що не бачив жодного нещасного військового на Донбасі. Мовляв, всі солдати і офіцери насолоджуються тим, що відбувається.

false

Сам Олексій Арестович відреагував на звинувачення Авакова. Радник Андрія Єрмака заявив, що колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпочав політичний сезон, опублікувавши старе відео його словами про АТО.

Арестович пояснив, що його слова нібито вирвали з контексту. Він говорив про "розгойдування емоційної ситуації "за рахунок меседжів" наші хлопці гинуть даремно" і т.д. він нагадав, що не був в 2017 році посадовою особою і на правах людини, який багато часу проводив в АТО,"висловився досить емоційно".

Радник Єрмака стверджує, що сьогодні вже не говорив би таким чином, але тоді він нібито тільки повернувся з чергової поїздки в АТО і був розлючений тим, що українців постійно намагаються змусити плакати.

"Арсен Борисович розпочав політичний сезон. Судячи зі старту, починається йому важко. Інакше пояснювати, від чого потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?..

Невже у колишнього міністра внутрішніх справ немає більш актуальних тем для старту?.. А можливо, ця мудра людина, прекрасно розбирається у воїнах АТО, Андрій Антоненко (фігурант справи вбивства журналіста Павла Шеремета – ред.) не дасть збрехати, сьогодні просто не розібрався?",- написав Арестович у Facebook.

false

Нагадаємо, 13 липня багаторічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (він з 2014 року безперервно займав пост глави МВС), подав заяву про відставку.

16 липня, Верховна Рада призначила новим міністром внутрішніх справ нардепа з фракції Слуга народу - Дениса Монастирського.

За його призначення проголосував 271 депутат.

viber
Арсен Аваков Олексій Арестович
Зараз ви переглядаєте новину «Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків" і потрапив у гучний скандал». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Повернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміниПовернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміни Кремлівський алкоголік почав "пропивати" території УзбекистануКремлівський алкоголік почав "пропивати" території Узбекистану Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунокГороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в ОдесіТроє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі Найгірші аксесуари для жінок після 40 роківНайгірші аксесуари для жінок після 40 років

Последние новости

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

Реклама
17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

Реклама
15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

Реклама
12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять