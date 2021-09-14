Арестович назвав АТО "курортом для хлопчиків" і потрапив у гучний скандал

Аваков показав відео з Арестовичем / 24 канал

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував відео Олексія Арестовича 4-річної давності. На ньому спікер української делегації в ТКГ назвав АТО "курортом", на який їдуть чоловіки, щоб втекти від домашніх обов'язків.

Аваков зазначив, що відео з Арестовичем йому відправив друг. Ексміністр закликав Офіс президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.

"Шановний Офіс президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий - зберіть пальці в знамення, перехрестите касатика, потім себе і пошліть цього персонажа якнайдалі. Не підставляйте країну і президента", – підкреслив Аваков.

Арестович заявив, що навколо АТО є "багато міфів". Зокрема те, що "наші хлопці там страждають і гинуть".

"АТО - великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей і тещ. Смажать м'ясо і живуть як українські козаки – в степу. Там абсолютна свобода, думки прості і ясні: в тебе стріляють – ти стріляєш. Ти герой", - заявив політик.

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Він додав, що не бачив жодного нещасного військового на Донбасі. Мовляв, всі солдати і офіцери насолоджуються тим, що відбувається.

Сам Олексій Арестович відреагував на звинувачення Авакова. Радник Андрія Єрмака заявив, що колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпочав політичний сезон, опублікувавши старе відео його словами про АТО.

Арестович пояснив, що його слова нібито вирвали з контексту. Він говорив про "розгойдування емоційної ситуації "за рахунок меседжів" наші хлопці гинуть даремно" і т.д. він нагадав, що не був в 2017 році посадовою особою і на правах людини, який багато часу проводив в АТО,"висловився досить емоційно".

Радник Єрмака стверджує, що сьогодні вже не говорив би таким чином, але тоді він нібито тільки повернувся з чергової поїздки в АТО і був розлючений тим, що українців постійно намагаються змусити плакати.

"Арсен Борисович розпочав політичний сезон. Судячи зі старту, починається йому важко. Інакше пояснювати, від чого потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?..

Невже у колишнього міністра внутрішніх справ немає більш актуальних тем для старту?.. А можливо, ця мудра людина, прекрасно розбирається у воїнах АТО, Андрій Антоненко (фігурант справи вбивства журналіста Павла Шеремета – ред.) не дасть збрехати, сьогодні просто не розібрався?",- написав Арестович у Facebook.

Нагадаємо, 13 липня багаторічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (він з 2014 року безперервно займав пост глави МВС), подав заяву про відставку.

16 липня, Верховна Рада призначила новим міністром внутрішніх справ нардепа з фракції Слуга народу - Дениса Монастирського.

За його призначення проголосував 271 депутат.