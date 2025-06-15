Армія РФ просунулася у двох областях України: у DeepState назвали напрямки

Російським загарбникам вдалося просунутися на території Луганської та Донецької областей.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: міноборони РФ, 38-я ОБМП

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РФ зуміли просунутися на кількох напрямках

Зафіксовано просування російських окупаційних сил у районах трьох населених пунктів

Підрозділи армії країни-агресора РФ зуміли просунутися на кількох напрямках у двох областях України.

Аналітичний ресурс DeepState зафіксував просування російських окупаційних сил у районах трьох населених пунктів.

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Зазначається, що російським загарбникам вдалося просунутися на території Луганської та Донецької областей.

Згідно з оновленими даними карти бойових дій, ворог зміг частково просунутися в районі Білогорівки на Сіверському напрямку в Луганській області.

/ deepstatemap.live

Крім того, ворог також просунувся поблизу Одрадного і Запоріжжя на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

/ deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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