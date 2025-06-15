Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія РФ просунулася у двох областях України: у DeepState назвали напрямки

Олексій Тесля
15 червня 2025, 08:35
635
Російським загарбникам вдалося просунутися на території Луганської та Донецької областей.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: міноборони РФ, 38-я ОБМП

Головне:

  • РФ зуміли просунутися на кількох напрямках
  • Зафіксовано просування російських окупаційних сил у районах трьох населених пунктів

Підрозділи армії країни-агресора РФ зуміли просунутися на кількох напрямках у двох областях України.

Аналітичний ресурс DeepState зафіксував просування російських окупаційних сил у районах трьох населених пунктів.

відео дня

Зазначається, що російським загарбникам вдалося просунутися на території Луганської та Донецької областей.

Згідно з оновленими даними карти бойових дій, ворог зміг частково просунутися в районі Білогорівки на Сіверському напрямку в Луганській області.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Крім того, ворог також просунувся поблизу Одрадного і Запоріжжя на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії вже пробувала форсувати річку Дніпро на Херсонщині, але Сили оборони змогли відбити штурм ворога. Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії в Херсонській області.

Як повідомляв Главред, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що армія країни-агресора Росії готує масштабний прорив на Донбасі і перекидає бригади з трьох ділянок фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили РФ на сході та перехопили ініціативу на ключовому напрямку. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в операційній зоні в Донецькій області.

Більше новин:

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України DeepState російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала масованого удару по Полтавській області: під ударом енергетика

РФ завдала масованого удару по Полтавській області: під ударом енергетика

10:16Україна
РФ наступає до Дніпропетровщини, ЗСУ просуваються після контратаки – ISW

РФ наступає до Дніпропетровщини, ЗСУ просуваються після контратаки – ISW

09:31Україна
Ізраїль атакував ядерні об'єкти Тегерану: Іран у відповідь запустив ракети

Ізраїль атакував ядерні об'єкти Тегерану: Іран у відповідь запустив ракети

09:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 15 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 15 червня: Бикам - борги, Мавпам - битва

Китайський гороскоп на завтра 15 червня: Бикам - борги, Мавпам - битва

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 червня (оновлюється)

РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: на Полтавщині гриміли десятки вибухів

РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: на Полтавщині гриміли десятки вибухів

Вдарить спека +29 градусів: коли в Україні стрімко потепліє

Вдарить спека +29 градусів: коли в Україні стрімко потепліє

Останні новини

10:16

РФ завдала масованого удару по Полтавській області: під ударом енергетика

10:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 червня (оновлюється)

09:43

На фронті загострення: росіяни зруйнували деякі позиції ЗСУ

09:31

РФ наступає до Дніпропетровщини, ЗСУ просуваються після контратаки – ISW

09:15

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 червня: Раки отримають пораду, Левам потрібен відпочинок

Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
09:01

Ізраїль атакував ядерні об'єкти Тегерану: Іран у відповідь запустив ракети

08:44

Карта Deep State онлайн за 15 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:36

Розчавити гадину: іранці просять Ізраїль бити ще сильнішеПогляд

08:35

Армія РФ просунулася у двох областях України: у DeepState назвали напрямки

Реклама
07:35

РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: на Полтавщині гриміли десятки вибухів

07:10

Де скарб: якщо у вас "зір, як у яструба", ви знайдете його за 5 секунд

06:00

ЗСУ проривають коридор: названо передвісники нового удару по Кримському мосту

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба знайти три відмінності на картинці

04:35

Чому не можна казати "більша половина": якої помилки припускаються багато українцівВідео

03:30

Незвичайний ребус: знайдіть собаку серед безлічі панд за 11 секунд

03:30

Як виростити інжир у горщику і змусити його родити: поради та секретиВідео

02:45

Мити та ремонтувати авто на вулиці більше не можна: що відомо про нові штрафи

01:30

Зрадниця Регіна Тодоренко офіційно підтвердила третю вагітність

00:03

Іран двічі намагався вбити Трампа: премʼєр Ізраїлю зробив сенсаційну заяву

14 червня, субота
23:58

"Це я собі заборонила": Тіна Кароль зробила відверте зізнання про свою самотність

Реклама
23:01

Катя Осадча показала рідкісні фото зі свого модельного минулого

22:58

Налякані репресіями: вчені масово тікають із Росії - розвідка

22:19

Відомий співак зізнався, чому "обмежено придатний" до служби

22:04

Успіхи ЗСУ на Сумщині: Зеленський заявив про звільнення одного селаВідео

21:17

Українську балістику протестовано, вивчаються масштаби виробництва - Подоляк

20:54

"Домовленість є": Зеленський сказав, коли відбудеться новий обміни полоненимиФотоВідео

20:51

Війна Ізраїль - Іран: про вплив науки на цю війну і при чому тут УкраїнаПогляд

20:14

Дрони і мотоцикли: РФ перейшла на більш ефективну тактику штурмів - NYT

19:52

До Дня донора — "Допомога у тебе в крові": серія інтерв’ю між донорами та тими, кому вони врятували життя новини компанії

19:42

Війська Путіна зібрали сили для захоплення важливого міста: розкрито тактику ворога

19:40

Трамп провів телефонну розмову з Путіним у свій день народження: що обговорювали

19:36

Ігор Кондратюк уперше розповів, чим займаються його діти під час війни

19:34

Температура повітря опуститься до +4: де литимуть грозові дощі

19:13

Зеленський розкрив плани на зустріч із Трампом і назвав терміни

19:11

Ціни на сигарети рекордно зростуть: що вплине на вартість

18:48

Вєрка Сердючка заспівала свої хіти російською: омбудсмен звернувся в поліцію

18:38

Dzidzio прокоментував народження первістка в ексдружини - реакція співачки Slavia

18:28

ЗСУ відкинули окупантів від кордону з Дніпропетровщиною: у DeepState розкрили деталі

18:23

Не вистачить техніки та людей: Коваленко здивував заявою про наступ РФ

17:52

Знищуємо ворога: у ЗСУ оцінили шанси наступу РФ на Суми

Реклама
17:20

"Мам, я повернувся": зворушливі кадри розмов воїнів з рідними після полонуФотоВідео

17:08

"Прокинулась в розриві": переможниця "Холостяка-13" заговорила про розставання із новим хлопцем

17:03

У Трампа привітали росіян із "днем Росії": Зеленський зробив різку заяву

16:56

Ізраїль використовував вантажівки з дронами, як Україна під час "Павутини"

16:12

Введення британських військ в Україну: Стармер поставив важливу умову

15:57

Чому 15 червня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

15:56

Ізраїльский удар по Ірану та УкраїнаПогляд

15:52

Як змусити троянди цвісти все літо: що треба зробити до кінця червня

15:30

Кому вік додає шарму: астрологи назвали ТОП-3 знаки, що старіють красиво

15:30

Урожай буде нескінченним: як використовувати зрізані пасинки томатівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти