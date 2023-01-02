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"Армагеддон" у Макіївці: окупантів "розривало на шматки" – нові деталі удару по базі РФ

2 січня 2023, 23:01
У Макіївці одним ударом ліквідовано кілька сот мобілізованих з Самарської області (44 полк, в якому більшість була з Тольятті).
Вибух
У Макіївці підірвали ПТУ з сотнями окупантів / ua.depositphotos.com

В результаті удару по базі російських військових в Макіївці Донецької області в ніч на 1 січня сотні окупантів померли від травм, несумісних з життям.

Все майно 44-полку, військові якого дислокувалися в Макіївці, або залишилося під завалами, або було знищено вогнем. Про це розповіли дружини мобілізованих РФ, пише видання Горизонтальна Росія.

Дружина одного з окупантів підтвердила інформацію про велику кількість ліквідованих військових РФ.

"Там і загиблих багато. Знаю, що практично все, що у них було, залишилося на тому місці. Знаю тільки, що багатьох розірвало на шматки до такої міри, що від тіл практично нічого не залишилося. Знаю, що буквально мізки з черевиків знімали", - розповіла вона.

Подробиці удару по ПТУ в Макіївці

У свою чергу, як уточнює Telegram-канал НСУ, в Макіївці одним ударом ліквідовано кілька сот мобілізованих з Самарської області (44 полк, в якому більшість була з Тольятті). Вони досить тривалий час проживали в приміщенні ПТУ, в підвалі зробили склад БК, а поруч поставили велику ємність з дизельним паливом. Проживали без особливого маскування, та й техніку розміщували поруч з технікумом.

"Всього було випущено 6 ракет HIMARS з яких 4 дійшли до цілі практично під дзвін курантів. Основна шкода - від вибуху складу БК, що знаходився в підвалі і потім 5 тонн дизельного палива добило всіх, хто залишився живим під завалом. Загальна кількість "200х" вже більше 250, але швидше за все буде перевищувати 400 любителів концерту Кобзона. Багато задихнулися під завалами від диму палаючого палива. До лікарень звезли дуже велику кількість поранених важкого та середнього ступеня. На даний момент розбір завалів триває, а точна кількість знищених буде відома через 2-3 дні", — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що додатково знищено понад 10 одиниць бронетехніки РФ.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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