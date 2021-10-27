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У НАН б'ють на сполох через коронавірус: обіцяють по 30 тисяч ковід-хворих на добу і пік у листопаді

27 жовтня 2021, 11:52

В Україні цього тижня вже оновлено рекорд смертності від наслідків коронавірусу.

карантин в Україні
Через тиждень в Україні може бути до 30 тисяч нових випадків коронавірусу / УНІАН

В Україні за останні два тижні захворюваність коронавірусом продовжувала зростати і кількість нових випадків хвороби зросла в 1,5 раза. Своєю чергою смертність виросла майже вдвічі й перевищила максимуми весняної хвилі на 25%. На початку листопада вчені вже прогнозують по 30 тисяч ковід-хворих на добу.

Як уточнюється в прогнозі вчених Національної академії наук (НАН), цього тижня в Україні вже оновлено рекорд смертності й очікуються оновлення рекордів щоденних виявлень. Зазначається, що зростання триватиме ще щонайменше 1 2 тижні навіть за збереження цієї тенденції.

Наразі середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб в день, тоді як середня кількість летальних випадків становить 513 смертей в день в середньому за останній тиждень. Прогнозні обчислення НАН показують, що вже протягом тижня 3-9 листопада середня кількість нових випадків дорівнюватиме 28 929.

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Національна академія наук України

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області та м. Київ.

"За даними МОЗ щодо госпіталізацій серед вакцинованого та невакцинованого населення, інцидентність госпіталізацій серед повністю вакцинованих нижча на 87% у порівнянні з невакцинованими, а серед частково вакцинованих (однією дозою) – на 62%. Ці показники є оцінками ефективності повної та часткової вакцинації проти госпіталізацій", – йдеться в повідомленні.

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Коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін попереджав про те, що держава прогнозує пік захворюваності коронавірусом в Україні в кінці жовтня та до середини листопада. Спад очікується до кінця поточного року та в першому кварталі 2022 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності COVID-19 в Україні, який раніше прогнозували на листопад, може трапитися раніше. Ймовірно, ситуація стабілізується не раніше січня наступного року.

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, при якому розкладі в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів в "червону" зону карантину.

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