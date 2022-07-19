Антибіотики лише за рецептом: у МОЗ зізналися, для кого зроблять винятки

В Україні посилюють правила продажу антибіотиків / Фото: dermalatlas.ru



Вже з серпня нинішнього року в Україні посилюється обіг антибіотиків - придбати ліки в аптеці відтепер можна буде лише за наявності рецепта від лікаря.

Виняток зроблять тільки для медзакладів, які знаходяться на окупованих територіях, а також в зоні проведення бойових дій, повідомили в МОЗ, пише РБК-Україна.

Відомо, що нове правило втілюватимуть в життя поступово в рамках перехідного періоду в медичних установах, що працюють з електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Якщо заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт не підключений до ЕСОЗ, лікар як і раніше має виписати паперовий рецепт.

Як фармацевт зможе продати антибіотик в аптеці:

за електронним рецептом,

по паперовим рецептом

за інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа.

Що дасть продаж антибіотиків за рецептом

Реалізація цього правила - головний крок у протидії глобальній проблемі резистентності до антибіотиків. Також це дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні.

Кому зроблять винятки з правил

Виняток буде чинним для тих аптек, що знаходяться в районі проведення військових (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації. Такі аптеки тимчасово на період дії воєнного стану зможуть й надалі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Також передбачається норма, яка дозволяє військовим адміністраціям, підрозділам ЗСУ, волонтерським та благодійним організаціям закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу без рецепту.

Антибіотики за рецептом

Нагадаємо, Главред писав про те, що з серпня в Україні стане не так просто купити в аптеці антибіотики - для цього буде потрібно отримати від лікаря електронний рецепт, повідомляє МОЗ України.

Виписування таких рецептів стане першим кроком у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів.

Раніше в МОЗ повідомили, що в Україні очікується збільшення кількості випадків раку, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причина цього - вторгнення Росії.

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