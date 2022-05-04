З якими антибіотиками можна та не можна поєднувати алкоголь - список

Антибіотики-які можна пити з алкоголем / УНІАН

Лікарі розповіли, які антибіотики категорично заборонено поєднувати з алкоголем, а при лікуванні якими можуть бути винятки, пише Styler.

Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками. У списку нижче назви діючої речовини, а не препарату (він може називатися інакше, але в інструкції буде вказано саме таке діюче (активне) речовина):

цефамандол,

цефоперазон,

цефотетан,

хлорамфенікол,

гризеофульвін,

ізоніазид,

метронилназол,

нітрофурантоїн,

сульфаметоксазол,

сульфаквазол,

лінезолід,

доксициклін.

Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту і інші симптоми. Відбувається це тому, що ці ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти.

Решта антибіотики не мають строгих протипоказань щодо алкоголю. Проте лікарі радять від них утриматися. Адже інфекційні хвороби, лихоманка, головний біль і алкоголь - не надто здорова комбінація.