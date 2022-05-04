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З якими антибіотиками можна та не можна поєднувати алкоголь - список

4 травня 2022, 05:40

Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту і інші симптоми.

Антибіотики
Антибіотики-які можна пити з алкоголем / УНІАН

Лікарі розповіли, які антибіотики категорично заборонено поєднувати з алкоголем, а при лікуванні якими можуть бути винятки, пише Styler.

Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками. У списку нижче назви діючої речовини, а не препарату (він може називатися інакше, але в інструкції буде вказано саме таке діюче (активне) речовина):

  • цефамандол,
  • цефоперазон,
  • цефотетан,
  • хлорамфенікол,
  • гризеофульвін,
  • ізоніазид,
  • метронилназол,
  • нітрофурантоїн,
  • сульфаметоксазол,
  • сульфаквазол,
  • лінезолід,
  • доксициклін.

Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту і інші симптоми. Відбувається це тому, що ці ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти.

Решта антибіотики не мають строгих протипоказань щодо алкоголю. Проте лікарі радять від них утриматися. Адже інфекційні хвороби, лихоманка, головний біль і алкоголь - не надто здорова комбінація.

viber
здоров'я антибіотики алкоголь
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