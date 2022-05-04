З якими антибіотиками можна та не можна поєднувати алкоголь - список

Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту і інші симптоми.
Лікарі розповіли, які антибіотики категорично заборонено поєднувати з алкоголем, а при лікуванні якими можуть бути винятки, пише Styler.
Після тривалих наукових досліджень стало відомо, що алкоголь повністю несумісний лише з такими антибіотиками. У списку нижче назви діючої речовини, а не препарату (він може називатися інакше, але в інструкції буде вказано саме таке діюче (активне) речовина):
- цефамандол,
- цефоперазон,
- цефотетан,
- хлорамфенікол,
- гризеофульвін,
- ізоніазид,
- метронилназол,
- нітрофурантоїн,
- сульфаметоксазол,
- сульфаквазол,
- лінезолід,
- доксициклін.
Поєднання алкоголю з ними викличе миттєве сп'яніння, нудоту і інші симптоми. Відбувається це тому, що ці ліки, і алкоголь знешкоджують однакові ферменти.
Решта антибіотики не мають строгих протипоказань щодо алкоголю. Проте лікарі радять від них утриматися. Адже інфекційні хвороби, лихоманка, головний біль і алкоголь - не надто здорова комбінація.
Автор: Катя Трохименко