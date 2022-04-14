Лікарі назвали натуральні антибіотики, які безпечно давати дітям

Цитросепт-екстракт насіння грейпфрута. Його використовують для профілактики ГРВІ, грипу, застуди, герпесу і навіть харчових отруєнь.
Лікарі розповіли про натуральні антибіотики, які можна давати дітям. На відміну від аптечних, ці засоби не вбивають мікрофлору, а ось патогенам і інфекціям "опір" вони нададуть, писати Країна здоров'я.
Один з найефективніших - прополіс. Він містить фітонциди, які знищують хвороботворні мікроорганізми, уповільнюють їхній ріст і розвиток.
Цитросепт - екстракт насіння грейпфрута. Його використовують для профілактики ГРВІ, грипу, застуди, герпесу і навіть харчових отруєнь.
Корінь ехінацеї активно чинить опір вірусам, бактеріям і грибкам.
Сильний природний антибіотик - колоїдне срібло. Крім того, це ще й хороший антисептик. Срібло здатне нейтралізувати близько 700 видів різних хвороботворних мікроорганізмів.
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Автор: Катя Трохименко