Лікарі назвали натуральні антибіотики, які безпечно давати дітям

Чим можна замінити антибіотики / УНІАН

Лікарі розповіли про натуральні антибіотики, які можна давати дітям. На відміну від аптечних, ці засоби не вбивають мікрофлору, а ось патогенам і інфекціям "опір" вони нададуть, писати Країна здоров'я.

Один з найефективніших - прополіс. Він містить фітонциди, які знищують хвороботворні мікроорганізми, уповільнюють їхній ріст і розвиток.

Цитросепт - екстракт насіння грейпфрута. Його використовують для профілактики ГРВІ, грипу, застуди, герпесу і навіть харчових отруєнь.

Корінь ехінацеї активно чинить опір вірусам, бактеріям і грибкам.

Сильний природний антибіотик - колоїдне срібло. Крім того, це ще й хороший антисептик. Срібло здатне нейтралізувати близько 700 видів різних хвороботворних мікроорганізмів.

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