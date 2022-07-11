Українцям закриють вільний доступ до антибіотиків: як тепер придбати ліки в аптеці

В Україні змінять правила купівлі антибіотиків / УНІАН

З серпня в Україні стане не так просто купити в аптеці антибіотики - для цього буде потрібно отримати від лікаря електронний рецепт, повідомляє МОЗ України.

Виписування таких рецептів стане першим кроком у вирішенні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів.

"Регулювання обігу антибіотиків шляхом введення електронного рецепту - одне з рішень, яке дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні, а також протистояти антибіотикорезистентності, в результаті якої все більше й більше інфекцій набувають стійкості до медикаментів", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ також звернули увагу на те, що це нове правило запрацює в рамках перехідного періоду в медичних установах, які працюють з електронною системою охорони здоров'я (ЕСЗ).

У тому випадку, якщо лікарня або поліклініка, куди звернувся пацієнт, не підключена до ЕСЗ, лікар має видати на руки паперовий рецепт.

Як отримати електронний рецепт

Електронний рецепт запросто можна буде взяти у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Купити ліки за цим рецептом можна в будь-якій аптеці свого міста.

Як придбати ліки за електронним рецептом

Щоб придбати необхідний препарат досить пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть в якості підтвердження призначення

До кінця нинішнього року триватиме перехідний період у пропажі ліків за електронними рецептами - протягом цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за електронним рецептом, а саме обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЄСЗ.

Наразі тривалість перехідного періоду визначена до кінця року.

Раніше в МОЗ повідомили, що в Україні очікується збільшення кількості випадків раку, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причина цього - вторгнення Росії.

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