Агресори вдарили ракетами по Чугуєву: загинула 11-річна дівчинка, пошкоджена інфраструктура

Агресори вдарили ракетами по Чугуєву / колаж фото Telegram о. Синєгубова та УНІАН

Російські окупаційні війська в суботу, 17 вересня, завдали ракетних ударів по місту ЧугуїВ (Харківська область). Від отриманих поранень 11-річна дівчинка померла в лікарні. Про це повідомив керівник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичного закладу. За попередніми даними, внаслідок влучень є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють всі профільні служби", - спершу написав чиновник.

Згодом, на жаль, поранена дівчинка померла в лікарні.

"Від російського терору загинула невинна дитина. На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній", – зазначив чиновник.

Попередньо відомо про попадання по об'єктах критичної інфраструктури, приватному сектору, одному з підприємств і автозаправній станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в ніч на суботу, 16 липня, завдали ракетного удару по місту Чугуєву, який знаходиться в 20 кілометрах від Харкова

Одна з чотирьох ворожих ракет, які прилетіли в місто, влучила в двоповерховий житловий будинок. Вона забрала життя трьох людей-подружжя та їхнього сусіда.

Вранці того ж дня РФ вдарила ракетою по Одесі. Ракета потрапила в цивільний об'єкт, там була пожежа, на місці працювали рятувальники.

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