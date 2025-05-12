АЕС проходять ремонти: експерт пояснив, в якому разі світло можуть вимикати знову

Експерт спрогнозував, що графіки відключень можуть повернутися лише у разі різкого зростання споживання.

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Енергетик розповів, як спека може вплинути на роботу АЕС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Чому Україні поки не загрожує відключення світла

Коли можуть повернутися графіки вимкнень

Чи готовий ЄС купувати більше української електроенергії

Попри активну фазу ремонтної кампанії на атомних електростанціях, в Україні наразі достатньо електроенергії для повного покриття внутрішнього попиту. Як повідомив в коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев, наразі ризик віялових відключень залишається мінімальним.

"В Україні наразі достатньо електричної енергії. Більше того, вдень є надлишок і оператор системи передачі надає команду на вимкнення окремих об’єктів для того, аби збалансувати генерацію та споживання електроенергії", – зазначив експерт. відео дня

За його словами, ймовірність розбалансування енергосистеми невелика, якщо не буде нових атак на енергетичну інфраструктуру. При цьому він додав, що Україна наростила обсяги експорту електроенергії до ЄС, але суттєвого попиту з європейського боку поки що немає.

"Наразі годинний максимум становить 650 МВт", – уточнив Рябцев, водночас зауваживши, що "європейцям не потрібно стільки зайвої української електроенергії".

Коментуючи можливість повернення графіків відключень, експерт наголосив: "Є ризики розбалансування енергосистеми, якщо споживання суттєво зросте, але станом на сьогодні ймовірність такого різкого зростання споживання є невеликою.

Тому це, швидше, настанова для подальших дій, ніж щось пов’язане з можливістю вимкнень найближчими місяцями".

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Щодо потенційних ризиків у разі сильної спеки, Рябцев пояснив, що все залежатиме від кількості енергоблоків АЕС, які одночасно перебуватимуть на плановому ремонті.

Відключення світла в Україні – новини

Як раніше повідомляв Главред, в Укренерго прокоментували ситуацію з можливим поверненням відключень світла в Україні. Реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії справді є, зазначили в компанії.

Нагадаємо, востаннє в Україні відключали світло 17 березня. Унаслідок дронової атаки РФ було знеструмлено споживачів у кількох областях. Ворог здійснив дронову атаку на енергооб'єкти в декількох регіонах.

Нагадаємо, повідомлялося, що за газ і світло доведеться платити більше – коли може зрости ціна. Ціни на електроенергію та газ можуть зрости – експерт розповів, коли це може статися.

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