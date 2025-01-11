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Хмари над фронтом згущаються: позиції ЗСУ зруйновано на трьох напрямках

Даяна Швець
11 січня 2025, 11:42
1547
Ворог активізував наступальні дії на кількох напрямках, але зазнає втрат.
ВСУ, огневое поражение
Окупанти зруйнували позиції на трьох напрямках / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 108 об тро

Що відбувається на фронті:

  • Українська артилерія зупинила атаки ворога на Новопавлівському напрямку
  • ЗСУ тримають оборону на Покровському напрямку
  • Росіяни зруйнували позиції ЗСУ на трьох напрямках

Протягом минулої доби російські війська зосередили основні штурмові зусилля на східній ділянці фронту. Як повідомляє Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" на своїй сторінці Telegram, противник діяв переважно без застосування бронетехніки, намагаючись прорвати оборону ЗСУ в районах низки населених пунктів.

Росіяни атакували у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, Звірового, Удачного, Котлиного, Новоолександрівки, Новоєлизаветівки та Янтарного. Також зафіксовані штурмові дії поблизу міста Курахове. Сили оборони стримують чисельну перевагу ворога та заважають розвитку його наступу.

відео дня

На Харківщині російські штурмові групи намагалися атакувати Вовчанськ і Старицю, але були відбиті з втратами.

На Куп’янському напрямку ворог здійснював спроби наступу поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю, проте українська оборона вистояла.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - зазначає "Хортиця".

Хмари над фронтом згущаються: позиції ЗСУ зруйновано на трьох напрямках
Куп’янськ - що відомо / Інфографіка: Главред

У Білогорівці, як і в районах Греківки, Тернів та Макіївки на Лиманському напрямку, ворог не зміг досягти успіху. На Краматорському та Торецькому напрямках бої тривали у Часовому Яру, Ступочках, Білій Горі та Торецьку. Деякі українські позиції зазнали руйнувань, але заходи з виявлення та ліквідації штурмових груп ворога тривають.

У районах Зеленівки, Великої Новосілки та Времівки противник використовував бойові броньовані машини. Внаслідок вогневого ураження ЗСУ знищили одну з машин разом із десантом, решта техніки була пошкоджена.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, за версією DeepState, армія РФ окупувала Курахове. Загарбники просунулися біля трьох населених пунктів.

Окрім цього, також названо ймовірний напрямок атаки РФ. Упродовж майже трьох років війни військові експерти не виключали ймовірності повторного наступу ворога на Київ, тож не можна відкидати такого варіанту і зараз.

Водночас на Курщині армія РФ та КНДР потопає у втратах. Підрозділи з КНДР часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що лише збільшує їхні втрати.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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