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Українські депутати підняли собі зарплати: скільки отримуватимуть

18 лютого 2022, 17:48

Зарплата нардепа складається з посадового окладу в розмірі 10 прожиткових мінімумів і надбавки.

У Раді депутати блокують трибуну.
Депутати підвищили собі зарплати / rbc.ua

Верховна Рада України в четвер, 17 лютого, прийняла Постанову Про реалізацію окремих положень Закону України "Про статус народного депутата України" (№7062), якою передбачається встановити, що щомісячна заробітна плата народного депутата складається з посадового окладу нардепа - члена Комітету ВР у розмірі 10 прожиткових мінімумів.

Йдеться про суми, встановлені для працездатних осіб на 1 січня календарного року, та надбавки до посадового окладу в розмірі, який діяв на 1 січня 2020 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу".

За даними УНІАН, за це рішення проголосували 305 народних депутатів із 350, зареєстрованих у сесійній залі.

Виходячи з документу, посадовий оклад буде наступним:

  • депутата, обраного на посаду першого заступника, заступника Голови Комітету, секретаря комітету, першого заступника, заступника голови депутатської фракції (депутатської групи) у ВР, голови підкомітету Комітету ВР, встановлюється на 3% вище посадового окладу депутата-члена Комітету ВР;
  • голови Комітету ВР, голови фракції (групи) у ВР - на 5% вище;
  • заступника голови ВР - на 10% вище;
  • першого заступника голови ВР - на 15% вище;
  • голови ВР - на 20% вище.

Крім цього, передбачається встановити загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата в розмірі 29,2 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

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Постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України. Тобто, від 15 лютого 2022 року №2041-ІХ "про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" і застосовується з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, с1 грудня 2021 року в Україні офіційно підвищився прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) - з 1 липня і 1 грудня.

Також Кабінет Міністрів України 12 січня видав постанова, згідно з яким держава підвищує рівень заробітної плати лікарям та медичному персоналу. Мінімальний оклад доктора, який працює в державному або комунальному медичному закладі повний робочий день, повинен скласти 20 тисяч гривень.

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