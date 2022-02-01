500 гривень за бустерну вакцинацію: у Мінфіні пояснили, чи отримають українці обіцяний "бонус"

У Мінфіні пояснили, чи отримають українці обіцяний "бонус" за вакцинацію / УНІАН

У Міністерстві фінансів заявили про достатню кількість виділених у Державному бюджеті коштів для програми єПідтримка для виплати по 500 гривень вакцинованим бустерною дозою проти коронавірусу українцям.

"На програму єПідтримка в держбюджеті на 2022 рік закладено 3 млрд гривень. Цих коштів достатньо для виплати по 500 гривень громадянам, які вакцинувалися третьою бустерною дозою і зробили заявку на отримання коштів", – повідомили в пресслужбі відомства.

У Мінфіні назвали маніпуляцією і невідповідною дійсності раніше поширену інформацію про брак коштів для виплат за програмою єПідтримка.

Також зазначено, що навіть якщо заявок надійде більше, ніж очікується, то і в цьому випадку грошей вистачить. Мінфін ініціюватиме зміни до держбюджету-2022.

читайте такожГолубовська розповіла, чи буде "довічна" вакцинація від коронавірусу для українців"Кошти для цього є. Тільки за січень 2022 року виконання бюджету склало +9 млрд грн", – підкреслили в Міністерстві.

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Варто відзначити, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що станом на кінець січня тисячу гривень за вакцинацію держава виплатила 7,7 мільйонам українців.

"Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд гривень (які закладені в бюджеті на програму "е-підтримка", - Главред) забракнути",− зазначив Марченко.