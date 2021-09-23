Мерзли на вулиці 18 годин: в Івано-Франківську батьки всю ніч стояли в черзі заради запису в садок

Черга на запис у садочок / Віталій Світлик Facebook

В Івано-Франківську батьки маленьких українців всю ніч стояли в холодну погоду, заради запису дитини в дитячий садок.

Так, утворилася величезна черга після місцевого ЦНАП, де проходив запис в новий садок Джерельце, повідомив житель Івано-Франківська Віталій Світлик в Facebook.

Чоловік зауважив, що люди в черзі стоять від 22 вересня по 18 годин, чекаючи початку реєстрації, яка була запланована на 9:00 23 вересня.

Місцеві ЗМІ додають, що тут навіть створили паперову чергу і щогодини робили перекличку. Хто не вистояв - того викреслювали.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що о 9:00 стартувала електронна черга до дитсадка і люди могли так записатися, проте вони вирішили створити фізичну чергу.

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Водночас Марцінків похвалився, що в черзі стояли і депутати міськради, і правоохоронці.

"Це не наша ідея, самі жителі дуже переживають і хочуть, щоб дитина потрапила в дитячий сад. До речі, багато хто з цих, хто там стояв своїх дітей записали вже в інші дитсадки. Однак відкривається новий, красивий і сучасний заклад І люди хочуть переписати свою дитину туди. І я знаю, що стоять там у черзі і депутати міської ради, і працівники правоохоронних органів. Немає кумівства і того, що список вже сформований", - сказав Марцінків.

Дитячий садок Джерельце в Івано-Франківську відкрили на території мікрорайону "Липки" наприкінці серпня. Повідомлялося, що там можуть прийняти всього 115 дітей в шість груп.

Однак, за словами місцевого жителя Віталія Світлика, чиновники йому сказали, що місць буде 200. А ось в черзі за "корінцями" на той момент, як він вже зареєструвався, було до 320 осіб.

Раніше повідомлялося, що в одному з дитячих садків міста Запоріжжя вихователі знущалися над дітьми і змушували вихованців носити "антіковідние намиста" з часником. Люди жартують, що, можливо, в садку навала вампірів.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині потрапив у скандал дитячий садок "Малюк". Мама дитини, яка тільки прийшла в дошкільний заклад вперше, заявила про цькування і вимагання грошей з боку виховательок.