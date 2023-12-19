26 тисяч дронів не доїхали до ЗСУ: на Ставці Зеленського 'спалахнула' суперечка

Президент Володимир Зеленський заявив, що у наступному році вітчизняні виробники забезпечать військо мільйоном дронів. Таку заяву глава держави зробив під час підсумкової прес-конференції 19 грудня.
Зокрема, Зеленський зізнався, що з приводу забезпечення ЗСУ БПЛА та ефективності вже наявної логістики на сьогоднішній Ставці у нього сталась суперечка з військовими.
"У мене була Ставка сьогодні. Одне з ключових питань - виробництво і постачання дронів. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються такі бюрократичні радянські процеси... Коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Так, було дуже гучно на Ставці. Але не може бути таких пауз... Я просто у шоці, що може не доїхати те, що вироблено нами", - відповів Зеленський.відео дня
Після цього президент пообіцяв, що бригади ЗСУ будуть забезпечені дронами вітчизняного виробництва.
"Щодо виробництва - мільйон дронів у наступному році ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так було", - наголосив Зеленський.
Окремо президент визнав проблеми з забезпеченням української армії артилерією.
"Що стосується артилерії - артилерія буде збільшуватися. 155-мм з пострілами, на жаль, дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Є лінії... дефіцит пороху, багато питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна", - наголосив Зеленський.
Зброя для ЗСУ
Напередодні у Міноборони пообіцяли наростити власне виробництво FPV-дронів, що у найближчій перспективі зможе компенсувати нестачу артилерійських снарядів, зокрема уже дефіцитних 155-мм боєприпасів.
Раніше бригадний генерал Олександр Тарнавський визнав брак артснарядів на передовій, що змусило командування згорнути деякі військові операції. За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.
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