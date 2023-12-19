26 тисяч дронів не доїхали до ЗСУ: на Ставці Зеленського 'спалахнула' суперечка

Зеленський розкрив подробиці сьогоднішнього засідання Ставки і пообіцяв мільйон дронів для Збройних сил у 2024-му.

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Україна налагоджує виробництво власних дронів для передової / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Президент Володимир Зеленський заявив, що у наступному році вітчизняні виробники забезпечать військо мільйоном дронів. Таку заяву глава держави зробив під час підсумкової прес-конференції 19 грудня.

Зокрема, Зеленський зізнався, що з приводу забезпечення ЗСУ БПЛА та ефективності вже наявної логістики на сьогоднішній Ставці у нього сталась суперечка з військовими.

"У мене була Ставка сьогодні. Одне з ключових питань - виробництво і постачання дронів. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються такі бюрократичні радянські процеси... Коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Так, було дуже гучно на Ставці. Але не може бути таких пауз... Я просто у шоці, що може не доїхати те, що вироблено нами", - відповів Зеленський. відео дня

Після цього президент пообіцяв, що бригади ЗСУ будуть забезпечені дронами вітчизняного виробництва.

"Щодо виробництва - мільйон дронів у наступному році ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так було", - наголосив Зеленський.

Окремо президент визнав проблеми з забезпеченням української армії артилерією.

"Що стосується артилерії - артилерія буде збільшуватися. 155-мм з пострілами, на жаль, дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Є лінії... дефіцит пороху, багато питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна", - наголосив Зеленський.

Зброя для ЗСУ

Напередодні у Міноборони пообіцяли наростити власне виробництво FPV-дронів, що у найближчій перспективі зможе компенсувати нестачу артилерійських снарядів, зокрема уже дефіцитних 155-мм боєприпасів.

Раніше бригадний генерал Олександр Тарнавський визнав брак артснарядів на передовій, що змусило командування згорнути деякі військові операції. За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

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