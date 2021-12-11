21-річного українця знайшли мертвим у Чехії, куди він поїхав на заробітки

Валентин зник безвісти ще в липні цього року.
У Чехії знайшли мертвим 21-річного жителя Закарпатської області, який ще в липні 2021 року поїхав на заробітки і загадково зник.
21-річний Валентин поїхав до Чехії на заробітки, проте пропрацював хлопець там кілька днів і загадково зник, пишуть у Facebook-спільноті "Книга пам'яті померлих за кордоном українців".
Відомо, що в день зникнення він вийшов з квартири тільки в шортах, взявши з собою рюкзак, в якому були документи та гроші.
Хлопця розшукували, проте його знайшли мертвим тільки в жовтні. Тіло українця побачили поблизу лісосмуги. За попередніми даними, Валентина побили і душили.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця - перевищення повноважень співробітниками поліції.
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