21-річного українця знайшли мертвим у Чехії, куди він поїхав на заробітки

За попередньою інформацією, молодого хлопця вбили / соцмережі

У Чехії знайшли мертвим 21-річного жителя Закарпатської області, який ще в липні 2021 року поїхав на заробітки і загадково зник.

21-річний Валентин поїхав до Чехії на заробітки, проте пропрацював хлопець там кілька днів і загадково зник, пишуть у Facebook-спільноті "Книга пам'яті померлих за кордоном українців".

Відомо, що в день зникнення він вийшов з квартири тільки в шортах, взявши з собою рюкзак, в якому були документи та гроші.

Хлопця розшукували, проте його знайшли мертвим тільки в жовтні. Тіло українця побачили поблизу лісосмуги. За попередніми даними, Валентина побили і душили.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Одна з версій смерті українця - перевищення повноважень співробітниками поліції.

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