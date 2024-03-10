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Атакував майже 7-бальний шторм: у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
10 березня 2024, 21:15оновлено 10 березня, 21:53
Очікується, що магнітна буря знизиться до мінімуму лише 13 березня.
сонце, погода, магнітна буря
В Україні затягується дуже сильна магнітна буря / фото: pixabay

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Вона затягується і триватиме цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Цей геомагнітний шторм розпочався 6 березня і "врізав" із 3-бальною потужністю. Уже наступного дня сила магнітної бурі раптово зросла до майже 7-ми балів і протрималася на такому ж рівні три дні.

10 березня потужність бурі знизилася до 4 балів. Очікується, що в наступні два дні вона буде на рівні трьох балів, після чого опуститься до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
В Україні затягується дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу М. Повідомляється, що 11 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 26 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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