Температура впаде: синоптики попередили про "тріскучий" мороз і снігопад в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у найближчі два дні буде теплою, а потім варто очікувати різкого похолодання. У деяких регіонах будуть заморозки.

Як каже синоптик Наталка Діденко, до вівторка включно в Україні стоятиме хороша стабільна погода. Сонечко, часом тумани, нічний вже невеликий морозець, вдень + 10 +15, на заході і півдні +14 +19 градусів.

У середу-четвер збільшиться хмарність, очікується похолодання. Зокрема, в Києві 19-20 жовтня слід чекати дощику та похолодання.

В Україні випаде сніг і вдарить мороз

У Карпатах 20-го жовтня ймовірний сніг, холодні атмосферні фронти із заходу Європи принесуть суттєве похолодання.

"І нинішні +14 +20 зміняться на +6 + 12 градусів!",- попередила Діденко.

Без опалення в приміщеннях стане дуже холодно, стрімкі стрибки атмосферного тиску, градусів можуть негативно вплинути на здоров'я.

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Скільки триватиме бабине літо

Народний синоптик Станіслав Щедрін зазначає, що пік бабиного літа ще не настав, а суттєве підвищення температури повітря очікується з 18 жовтня.

За прогнозами Станіслава Щедріна, після посилення потепління в деяких регіонах України стовпчики термометрів піднімуться до +24 градусів. У Карпатах же очікуються більш складні погодні умови - в гірському регіоні буде сніжна погода.

"З 18 жовтня в більшості областей температура зросте до +20...+ 24, і це вже буде пік поточного часу", - резюмував Щедрін.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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