В Україні різко зміниться погода і налетить ураган

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчим часом знову зміниться. За прогнозом синоптиків, у четвер, 19 травня, в країні потеплішає і холод відступить.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, в більшості українських областей вдень 19 травня очікується +16 +23 градуси, в західній частині буде ще тепліше - +20 +25 градусів.

На сході України холод затримається, там буде +12 + 16 градусів. Крім західних областей, по всій Україні прогнозується сильний поривчастий вітер з північного заходу.

"Дощі в четвер пройдуть у східних областях і південній частині України. Вдень в Одеській та Миколаївській областях опади припиняться. На решті території України завтра переважатиме суха погода", - пише синоптик.

У Києві 19 травня в денні години повітря прогріється до +19 +21 градуса, без опадів, але з поривчастим вітром до 12 метрів в секунду.

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