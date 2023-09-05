Вріже 8-бальна буря: Україну накрив сильний геомагнітний шторм

Магнітна буря триватиме в Україні щонайменше три дні. Очікується, що лише після цього вона піде на спад.

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Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму скоро досягне майже 8-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, після невеликого ослаблення потужність бурі різко підвищилася до майже 8-бального рівня. Очікується, що 6 вересня її сила не зменшиться.

Лише 7 вересня буря трохи вщухне, а її сила сягатиме майже 6-ти балів. Лише після цього шторм буде йти на спад.

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Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 11 спалахів - М і С класу. Зараз на Сонці зафіксовано 30 плям.

Фахівці вважають, що 6 вересня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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