'Повертаються морози': синоптик розповіла, чи буде в Україні рання весна

Погода в Україні в лютому теплом не порадує, уже починається зниження температури.

Погода в Україні найближчим часом не порадує теплом/ goodfon.ru

Українцям не варто очікувати на прихід ранньої весни цього року. Лютий почав показувати себе "у всій красі", і зараз спостерігається похолодання. Найближчим часом погода в Україні теплом не порадує.

Такий попередній прогноз озвучила синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха під час онлайнбрифінгу. Вона зазначає, що офіційні прогнози щодо можливості настання ранньої весни з’являться через тиждень-два.

Синоптик звернула увагу, що лютий цього року дуже інтенсивний, і найближчим часом будуть морози.

"Офіційних прогнозів поки що немає. Буквально десь за тиждень-два вони з`являться. Але особисто я можу сказати, що зараз у нас лютий доволі інтенсивний у тому плані, що температура знижується, морози повертаються. Тому очікувати на дуже ранню весну, принаймні зараз, на цей момент, не варто", – зазначає Птуха.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні у лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.

Згідно з даними метеосайту ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.

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