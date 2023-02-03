'Повертаються морози': синоптик розповіла, чи буде в Україні рання весна

Українцям не варто очікувати на прихід ранньої весни цього року. Лютий почав показувати себе "у всій красі", і зараз спостерігається похолодання. Найближчим часом погода в Україні теплом не порадує.
Такий попередній прогноз озвучила синоптик Українського гідрометцентру Наталя Птуха під час онлайнбрифінгу. Вона зазначає, що офіційні прогнози щодо можливості настання ранньої весни з’являться через тиждень-два.
Синоптик звернула увагу, що лютий цього року дуже інтенсивний, і найближчим часом будуть морози.
"Офіційних прогнозів поки що немає. Буквально десь за тиждень-два вони з`являться. Але особисто я можу сказати, що зараз у нас лютий доволі інтенсивний у тому плані, що температура знижується, морози повертаються. Тому очікувати на дуже ранню весну, принаймні зараз, на цей момент, не варто", – зазначає Птуха.
Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.
Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні у лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до 11 лютого.
Згідно з даними метеосайту ventusky.com, погода в Україні найближчими днями буде дуже холодною. Як повідомляють синоптики, сильні морози очікуються з 9 по 11 лютого. У південних регіонах через вплив циклону очікуватимуться сильні дощі з переходом у потужні снігопади.
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