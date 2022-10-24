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Увірветься потепління: синоптики назвали дату останнього теплого дня в Україні

24 жовтня 2022, 19:55

Тепліша погода прогнозується в західних регіонах, а також у південній частині країни.

Погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою. Як повідомляють синоптики, в Україну прийдуть атмосферні фронти, які принесуть опади, туман і штормовий вітер.

Як пише синоптик Наталка Діденко, у більшості областей України очікуються дощі, але смуга від Чернігівщини через Полтавщину, Дніпро до Запоріжжя залишиться сухою, проте ранкові та вечірні тумани наповнюватимуть повітря вологістю.

"Вітер на сході України буде поривчастим, сильним, а в основному переважно помірним, південним напрямком", - додала Наталка Діденко.

Температурний режим 25 жовтня буде таким: вночі в середньому +6 +12 градусів, вдень +12 +16. Тепліша погода прогнозується в західних регіонах до +14 +18 градусів, а також у південній частині: +15 +20 градусів.

У Києві з ймовірністю пройде дощ у другій половині дня або ввечері, тоді як вранці очікується лише туман. Нічна температура буде + 9 + 11 градусів, вдень повітря прогріється до +12 +14 градусів.

Як прогнозують синоптики meteoprog.ua, теплі дні будуть ще на початку листопада.

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Карта погоди

Погода в Україні взимку

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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