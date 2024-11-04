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Влупить 5-градусний мороз і засипле снігом: регіони, де буде найгірша погода

Ангеліна Підвисоцька
4 листопада 2024, 19:25
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Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні пориви вітру та туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Де будуть сильні пориви вітру
  • У яких областях очікується сніг
  • Коли синоптики прогнозують потепління

Погода в Україні 5 листопада буде місцями сніжною. Також буде морозна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях будуть сильні пориви вітру - 15-18 м/с. Синоптики також прогнозують туман.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у багатьох областях України буде вітряно та холодно. Температура вдень підвищиться максимум до 8 градусів тепла, а вночі опуститься до -4 градусів. Вже 6-7 листопада у країну прийде потепління.

Наталия Диденко инфографика
Що відомо про Наталку Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 5 ноября
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: ventusky

Погода 5 листопада

В Україні 5 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у східних областях. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У південно-східних та східних областях очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, на сході країни 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 5 листопада в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+10 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до -3...+3 градусів.

погода 5 ноября
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: meteoprog

Погода 5 листопада у Києві

У Києві 5 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 5 ноября
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.

Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.

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