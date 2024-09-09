Влупить +10: які області атакують дощі з грозами

Синоптики попереджають про те, що в Україну прийшло незначне похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на 10 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 10 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у більшості областей України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україну йде холодна погода з дощами. На заході температура повітря вдень підвищиться максимум до 17-22 градусів тепла.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня / фото: ventusky

Погода 10 вересня

В Україні 10 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень 24-29°, на Прикарпатті та Закарпатті 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 10 вересня в Україні буде прохолодним. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+29 градусів. Найнижча температура буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня / фото: meteoprog

Погода 10 вересня у Києві

У Києві 10 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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