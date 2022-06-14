Потужні грози і сильний шторм: синоптики попередили про серйозне похолодання в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні різко зміниться в найближчі дні. Як повідомляють синоптики, вже з 14 червня на заході спаде літня спека, а в деяких областях вірогідні грози, град і шквали.

У західних областях очікується +18 +24 градуси, на півночі, у Вінницькій області, в Кропивницькому, в Черкаській області теж будуть комфортні +22 +28.

Спека затримається на Півдні, Сході, у Дніпрі, на Полтавщині - тут +27 +32 градуси.

Протягом дня періодичні короткочасні дощі та грози передбачаються на півдні, місцями в центральних областях і ввечері вівторка дійдуть до східних областей.

У Києві 14-го червня спека спаде до +24 +25. Дощ у столиці можливий вранці або в першій половині дня вівторка.

"Найближчими днями спека ослабне навіть у південній частині та у східних областях України", - прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Похолодання в Україні

За даними Укргідрометцентру, вже 15-го червня спека спаде на всій території країни.

І до кінця тижня критичних градусів не очікується.

17 червня стане ще холодніше на заході, + 20 +23 (крім Закарпаття з +23 +25), на півночі +22 +25, на решті території +24 + 28. Грози і дощі можливі на заході і півночі.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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