На Україну налетить сильний шторм та різке похолодання: синоптики назвали дату

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Погода в Україні з 14 червня різко зміниться. У країну прийде зниження температури до +20 +25 градусів.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, вже з вівторка 14 червня почнеться зниження температури. Спочатку зміна погоди торкнеться західних і північних областей, а вже 15-16 червня "градуси" трохи ослабнуть на сході і півдні.

13 червня все ще буде жарко. Температура по країні +27 +32. Дощі та грози можливі на сході, а також у Львівській області та на Волині.

У четвер 14 червня опади ймовірні майже скрізь, крім заходу. Температура в західних областях знизиться до +22 +25, на півночі +23 +27, в інших областях +26 +31 градуси.

15 червня зниження температури торкнеться вже всієї країни, очікується +21 +25, на сході і півдні +24 +27. У східних областях можливі грози та опади.

У четвер 16 червня така ж температура, але опади не передбачаються.

17 червня стане ще холодніше на заході, +20 +23 (крім Закарпаття з +23 +25), на півночі +22 +25, на решті території +24 +28. Грози і дощі можливі на заході і півночі.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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