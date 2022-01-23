В Україні вдарить мороз -18 і замете снігом по коліно

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні в останній місяць січня та на початку лютого буде морозною та сніжною. За прогнозом синоптиків, варто очікувати різкі перепади температур.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, на заході відбудеться значне похолодання до -18 вночі з опадами у вигляді снігу 25 січня, проте вдень стовпчик термометра різко підскочить до позначок -1... -6 . Переважно західний і південно-західний вітри 10-15 м/с.

На сході тримається стабільний температурний режим: вночі -4 ...-8, вдень -2...-4. Невеликий сніг буде йти протягом доби. Переважно південний і південно-західний вітри 10-15 м/с.

На півдні України буде тепліше. Вночі повітря охолоне до -4...-6, а вдень повернеться до комфортних позначок -1... Протягом доби - помірний сніг. Вітер північно-західний, 10-15 м/с.

На півночі спостерігається мінлива хмарність. Вночі -10 ...-12, а вдень підніметься до -6 ...-8. Вітер північно-західний, 10-15 м/с.

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У центральній частині України мінлива хмарність, місцями опади. Вночі -9 ...-12, а вдень -6°C...-8. Переважає західний і південно-західний вітри 10-15 м/с.

Снігопад в Україні

За прогнозом синоптиків, лютий почнеться зі снігопадів. Про це свідчить прогноз погоди, який опублікував Gismeteo.

Мороз буде аж до середини лютого. Особливо сильні холоди очікуються на кінець січня.

Погода в Києві

У Києві температура повітря до середи лютого буде від -4 до -6. Вночі на 27 січня очікуються холоди до -11 градусів морозу. З 26 по 29 число в першій половині дня буде -1...+ 1 градус.

З 1 по 6 лютого буде до +1 градуса вдень і до -5 вночі. Також 3, 6-8, 14-15 лютого очікується снігопад.

Знову морозні дні почнуться 7 лютого і будуть триматися аж до 16 числа. Температура повітря в Києві в ці дні буде до -4 градусів вдень, а вночі до -11 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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