Вдарить мороз до -15º: у Гідрометцентрі дали крижаний прогноз і назвали терміни

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В Україні морозна погода очікується до кінця вихідних, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Як повідомила вона в ефірі Радіо НВ, в неділю і в понеділок температура вночі зберігається з негативними значеннями -4...-9 °C; а 23 січня, трохи вперед, на Лівобережжі навіть до -13 °C може бути. У денні години мороз 0 ... -7 °C по всіх областях.

Синоптики радять бути обережними тим, хто збирається відпочивати в Карпатах - очікують морози і поривчастий вітер.

Вона каже, що наступний робочий тиждень почнеться зі стабільної морозної погоди, з невеликою кількістю опадів.

"Перспектива є і тенденція до того, що загалом збережеться, і погода морозна така, досить стабільна. Але без сильних будь-яких знижень температури. Очікуємо поки так, хіба що в нічні години іноді може бути в окремі ночі трохи нижче, десь -15 °C. Але в загальному більш такий спокійний, помірний мороз. І погода така, в плані опадів, їх занадто багато не очікуємо, якихось сильних снігопадів немає, помірний сніжок іноді може бути, навіть невеликий. На початку тижня навіть може бути прояснення, це в понеділок і вівторок. Особливо в північних областях там поле підвищеного тиску почне впливати", - додала Птуха.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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