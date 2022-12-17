В Україну йде різке потепління до +18 градусів: синоптик розповів про несподівану аномалію

Вдень 17 грудня найтепліше буде у південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +14...+18.

В Україну йде різке потепління / УНІАН

Погода в Україні в суботу, 17 грудня, здивує несподіваним теплом. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів Цельсія. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook.

За прогнозами синоптика, вдень 17 грудня найтепліше буде у південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +14...+18. Водночас насолодитися "весною" не вдасться, адже дошкулятимуть зливи, подекуди навіть з грозами.

У центральних та східних регіонах також очікується значне потепління до +9...+13 і також із дощами. На Кіровоградщині можливі грози.

На решті території України очікується прохолодна волога погода з дощами та мокрим снігом.

Також по всій країні очікується поривчастий вітер.

Щедрін попередив, що вже у неділю, 18 грудня, в Україні різко похолодає.

В Україні можуть зникнути зими?

Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив про те, що в разі продовження підвищення середньої температури Україні загрожують серйозні кліматичні зміни.

"При збереженні таких тенденцій на всьому півдні України, а також в частині центральних областей, клімат буде, як наприклад зараз в Греції. Сухі субтропіки", - сказав синоптик.

Водночас заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова зауважила, що зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. "Зима нікуди не дінеться. Ми не в Антарктиді живемо", - заявила вчена.

Вона підкреслила, що зміна пір року обумовлена не глобальними температурними показниками, а кутом нахилу земної осі і орбітальним положенням Землі щодо Сонця.

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