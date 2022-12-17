glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

В Україну йде різке потепління до +18 градусів: синоптик розповів про несподівану аномалію

17 грудня 2022, 04:00
Вдень 17 грудня найтепліше буде у південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +14...+18.
В Україну йде різке потепління до +18 градусів: синоптик розповів про несподівану аномалію
В Україну йде різке потепління / УНІАН

Погода в Україні в суботу, 17 грудня, здивує несподіваним теплом. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +18 градусів Цельсія. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook.

За прогнозами синоптика, вдень 17 грудня найтепліше буде у південних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +14...+18. Водночас насолодитися "весною" не вдасться, адже дошкулятимуть зливи, подекуди навіть з грозами.

У центральних та східних регіонах також очікується значне потепління до +9...+13 і також із дощами. На Кіровоградщині можливі грози.

На решті території України очікується прохолодна волога погода з дощами та мокрим снігом.

Також по всій країні очікується поривчастий вітер.

Щедрін попередив, що вже у неділю, 18 грудня, в Україні різко похолодає.

В Україні можуть зникнути зими?

Раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив про те, що в разі продовження підвищення середньої температури Україні загрожують серйозні кліматичні зміни.

"При збереженні таких тенденцій на всьому півдні України, а також в частині центральних областей, клімат буде, як наприклад зараз в Греції. Сухі субтропіки", - сказав синоптик.

Водночас заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова зауважила, що зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. "Зима нікуди не дінеться. Ми не в Антарктиді живемо", - заявила вчена.

Вона підкреслила, що зміна пір року обумовлена не глобальними температурними показниками, а кутом нахилу земної осі і орбітальним положенням Землі щодо Сонця.

Вас може зацікавити:

синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

Чарівна ніч з 18 на 19 грудня: як ворожити на Святого Миколая, щоб дізнатися свою долю

04:00

В Україну йде різке потепління до +18 градусів: синоптик розповів про несподівану аномалію

03:05

Військовий експерт припустив, чи покладе край війні смерть Путіна

02:10

День Варвари – красиві привітання та листівки Варварам на день ангела

01:35

Армія Путіна зможе дійти до Києва лише через років 20-30 – ФейгінВідео

Реклама
01:00

Любовний гороскоп на тиждень 19-25 грудня 2022: Водоліям - чуттєвість, а Терезам - розставання

00:10

У США поставили РФ на місце через ниття про поставки ЗРК Patriot УкраїніВідео

16 грудня, п'ятниця
23:29

Микола II: Волочкова показала свого нареченого

23:25

Може вплинув на обсяги допомоги: Британія перевіряє значення військового внеску в УкраїнуВідео

23:10

"Готуються до великого штурму": британський генерал пояснив, навіщо росіяни "кошмарять" УкраїнуВідео

22:49

Жадан пристрасно зацілував Христину Соловей

22:38

Леся Нікітюк визвірилася на підписниць

22:31

"Ви все почуєте": Байден натякнув на новини про постачання Україні ППО PatriotВідео

22:26

Святковий спецвипуск до Дня Святого Миколая: ведучі "Сніданку з 1+1" вирушать з подарунками до лікарні Львова, аби здійснювати мрії маленьких українців

22:20

Міхалков потрапив під санкції ЄС і тепер не побачить свою віллу в Італії

22:00

"Путін планує тривалу війну": Столтенберг заявив, що Росія готується до нових наступівВідео

21:46

"Прямо з-під конвеєра": у ЗСУ розповіли, якими ракетами РФ обстріляла УкраїнуВідео

21:21

"Це порятунок життів": Зеленський твердо звернувся до Заходу з проханням про допомогу

21:15

Гороскоп на завтра 17 грудня 2022: Козерогам - відпочинок, Дівам - апатія, а Тельцям - стреси

20:45

Третина киян вже мають тепло та воду, решті повернуть до ранку - КличкоВідео

Реклама
20:35

Запаси ракет в РФ не вичерпаються: генерал-лейтенант про те, чого не потрібно чекати припинення атакВідео

20:18

Прикмети на 17 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік бути щасливимВідео

19:58

Російська ракета вбила молоде подружжя у Кривому Розі, їхня дитина – під заваламиВідео

19:25

"Це маленька радянська армія": Касьянов про можливе вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

19:23

Апокаліпсис відкладається: чому Росія не зможе розбити всю енергосистему УкраїниПогляд

19:21

Віталій Портников. Путін продовжує лютуватиВідеоблоги

18:37

"Ракети добра": кремлівські поплічники вразили цинізмом щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

18:19

США не бачать підготовки наступу РФ на Київ - Білий дімВідео

18:13

Росіяни шукають прийоми і способи, але виходить не дужеПогляд

17:34

"РФ може вдатися до повторних ударів": у Міноборони пояснили підлу стратегію росіянВідео

16:59

Ракетний обстріл України: на відновлення енергосистеми знадобитися більше часу - УкренергоВідео

16:45

Під час атаки на Україну кілька ворожих ракет впали на території РФ: росіяни звинуватили НЛОВідео

16:24

У Британії поставили "золотий" пам'ятник Путіну з головою-"пенісом"Відео

15:59

ЄС запроваджує 9 пакет жорстких санкцій проти РФ: що про нього відомоВідео

15:41

Путіну вже не вистачає грошей: у Держдепі розповіли, як санкції луплять по економіці РФВідео

15:34

Надзвичайна ситуація: Укренерго повідомило про системну аварію в енергосистемі УкраїниВідео

15:30

"Спробують поставити Київ і ЗСУ на коліна, перерізавши усі шляхи": Касьянов пояснив підступний план РФВідео

15:02

ФІФА відмовилася пустити Зеленського виступити з промовою про мир у фіналі ЧС-2022 з футболу - CNN

14:45

Ми збили 86% ракет РФ, окупанти зганьбилися масованою атакою – Арестович про результати роботи ППОВідео

14:30

Що робити і як жити киянам в разі довгого блекауту: детальна інструкція від меріїВідео

Реклама
14:11

Що означають ці обстріли наших цивільних об'єктівПогляд

14:06

"Сподіваюся, рак": пропагандист Соловйов сильно схуд і змарнів

13:44

"Ви там що, зовсім вже?": Данилко висміяв російських пропагандистів, що анонсує його концерти в РФВідео

13:42

Путін вигнав неугодних Хаматову і Раппопорт з опікунської ради Благодійного фонду

13:19

Масований ракетний удар РФ по Україні: Жданов пояснив логіку окупантівВідео

12:49

Седокова потрусила в'ялим оголеним тілом в Парижі

12:48

Пентагон прискорює підписання контрактів на постачання зброї ЗСУ - BloombergВідео

12:40

Ракета влучила у житловий будинок в Кривому Розі: в ОП розповіли про загиблих і постраждалихФото

12:28

Буде потрібно більше трьох тижнів на підготовку: Юрій Касьянов - про загрозу наступу РФ з Білорусі

11:49

Путіна публічно принизили, а він добиває себе пакетом "самовбивчих рішень" – ПіонтковськийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти