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В Україні розгуляється спека: синоптики розповіли, де буде "пекло"

21 липня 2022, 05:12

Перший тиждень серпня буде помірно теплим, можливі невеликі опади і спека повернеться тільки до 12 серпня.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями знову принесе неймовірну спеку практично в усі регіони країни.

Як прогнозують синоптики, на сході України найближчі дні будуть прохолодними і дощовими. У п'ятницю температура впаде до +19 градусів. Але вже з неділі температура повітря почне підвищуватися.

З 26 липня і до 2 серпня очікується сухий і спекотний тиждень, з температурою від +30 до +34 градусів.

Перший тиждень серпня буде помірно теплим, можливі невеликі опади і спека повернеться тільки до 12 серпня.

В південній частині України припікати почне вже в четвер і з 28 липня температура повітря підніметься до +31 +33 градуси. Спад спеки не варто очікувати аж до середини серпня.

За прогнозом синоптиків, дощів буде небагато, і вони будуть збивати температуру на пару градусів, але буквально на 1-2 дні.

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Жарко буде і на півночі країни. До п'ятниці синоптики прогнозують дощову погоду і помірну температуру. Але з 24 липня вона знову піде вгору. Потім можливі скачки від +25 до +30 градусів через день.

Перші дні серпня будуть сухими та дуже жаркими, до +29 +30 градусів. Зниження температури повітря варто очікувати не раніше, ніж 13 серпня.

Холодний період закінчиться і у західних областях України. Вже завтра температура стрибне до + 29 градусів і до неділі буде спекотно. Далі буде два дощових і прохолодних дні, але вже з 26 липня спека повернеться знову.

В останні дні липня і на початку серпня синоптики прогнозують підвищення температури до +33 градусів. 2 і 3 серпня можуть бути дуже сильні дощі, які ненадовго зіб'ють високу температуру.

Але з 6 серпня спека повернеться знову, і температура триматиметься від + 28 до + 30 градусів до 14 серпня.

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В Києві буде тепло і сухо, не більше + 26 градусів. Сильна спека в столиці очікується вже на вихідних, від +29 до +33 градусів. У понеділок прийдуть сильні дощі і зниження температури, але буквально на один і потім знову стане жарко.

Ще одне невелике похолодання можливе в останні дні липня, але серпень знову почнеться з спеки до +31 градуса. Весь перший тиждень серпня буде спекотним, а опадів майже не буде.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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