Літо повертається: синоптики назвали дату атаки неймовірного пекла

Найвищою передбачається температура повітря в західних, Одеській і Миколаївській областях.
Погода в Україні вирішила продемонструвати осінню репетицію в липні. Як прогнозують синоптики, після дощів варто чекати спеки.
"Після досить свіжої погоди, як для літа, спека поступово знову повернеться в Україну – 21 липня стовпчики термометрів почнуть зростати, і надалі очікуються теплі сонячні дні", - говорить синоптик Наталка Діденко на Facebook.
Так, у четвер, найнижча буде температура на сході та північному сході, зокрема, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині - +20 +24 градуса.
У Донецькій області повітря прогріється до +26 +28 градусів.
Найвищою передбачається температура повітря в західних, Одеській і Миколаївській областях – вона становитиме +26 +31 градус.
На решті території України протягом дня очікується +23 +29 градусів.
У Сумській Чернігівській, Полтавській, а також у Київській областях можуть бути дощі з грозами. Невеликі опади також очікуються на півдні України і в Дніпрі. На інших територіях країни переважатиме суха погода.
За словами синоптика, вітер у четвер очікується північно-західний, 5-10 метрів на секунду, у східних областях та південній частині можливі штормові пориви до 15-20 метрів на секунду.
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Наталка Діденко додала, що в Києві 21 липня буде тепло, до +25 +26 градусів. Сильних опадів у столиці не очікується, проте ввечері збільшиться хмарність і може пройти короткочасний дощ.
"Надалі в Україні пануватиме справжнє гарне літо, з високою температурою повітря, але не надмірною спекою", - резюмувала синоптик.
Розжарить Україну вже з 24 липня.
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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