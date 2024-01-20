Україну знову заморозить: синоптик назвала дати

21 січня в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозні опади не прогнозуються, свідчить прогноз погоди.

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Синоптик розповіла, коли в Україні знову вдарить мороз / Фото: pixabay.com

Найближчими днями в Україні похолодає. Докладний прогноз погоди на найближчі дні опублікувала синоптик Наталія Діденко.

Вдень у суботу, 20 січня, у більшості областей України очікується від 3 морозу до 1 тепла, на південному сході буде тепло. На Запоріжжі, Донбасі та в Луганській області стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів.

"У суботу мокрий сніг, місцями з дощем, очікується в центральних областях, на півдні та південному сході. На півночі, заході України 20 січня без істотних опадів, а в західних областях навіть можливі сонячні прояснення", - написала Діденко в Telegram.

відео дня

Погода в Києві в суботу буде без опадів. При цьому трохи похолодає: вночі очікується -4...-6 градусів, вдень - від -1 до -3 градусів. На дорогах - ожеледиця.

Погода в Україні 20 січня / meteo.gov.ua

Погода на завтра

У неділю, 21 січня, в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозні опади не прогнозуються. На Полтавщині, Дніпропетровщині, у Черкаській області та у Кропивницькому з районами можливий невеликий сніг.

Погода в Україні 21 січня / meteo.gov.ua

"Підвищення температури повітря очікується з 24 січня, а наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде з 28 січня", - прогнозує синоптик.

Як повідомляв Главред, згідно прогнозу Укргідрометцентру, 20 січня буде хмарно з проясненнями. Цього дня в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця, також очікується налипання мокрого снігу. Вітер у північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"У південній частині, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Криму 2-7° тепла. На решті території вночі помірний, в західних областях місцями невеликий сніг. Вдень без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, в Карпатах 10-15°, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

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