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Видимість буде дуже погана: в яких областях буде найгірша погода

Ангеліна Підвисоцька
19 січня 2024, 19:37
В Україні 20 січня погода буде дощовою. Синоптики взагалі не радять підійматись у гори.
Видимість буде дуже погана: в яких областях буде найгірша погода
Прогноз погоди в Україні на 20 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 19 січня буде дощовою та сніжною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та сильний туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях через інтенсивні опади можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 4 рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 20 січня / фото: ventusky

Погода 20 січня

В Україні 20 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця, також очікується налипання мокрого снігу. Вітер в цей день буде північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"У південній частині, східних та Дніпропетровській областях мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму 2-7° тепла. На решті території вночі помірний, у західних областях місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах 10-15°, вдень 0-5° морозу.", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 20 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -7...-4 градусів. Найтепліше буде в Криму. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів.

погода 20 января
Прогноз погоди в Україні на 20 січня / фото: meteoprog

Погода 20 січня у Києві

У Києві 20 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру. Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на дорозі.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності. В цей день очікується туман з видимістю 200-500 м. Це може призвести до порушення руху транспорту.

погода 20 января
Прогноз погоди в Україні на 20 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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