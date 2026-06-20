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Пекельна спека накриває Україну: де буде найтепліше

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2026, 21:31
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Погода у Харкові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 21 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +33 градусів

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Погода в Україні 21 червня буде спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 июня
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що погода у неділю, 21 червня, буде теплою. Найтепліше буде у західних та південно-західних областях. Там температура повітря підвищиться до 27-32 градусів тепла. В інших областях очікується 25-29 градусів тепла.

відео дня

21 червня дощі очікуються лише на крайньому заході.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 21 червня

В Україні 21 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер буде північний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, на півдні до 20°; вдень 24-29°, на заході та півдні місцями 30-33°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +31

За даними meteoprog, 21 червня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +18...+32 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря опуститься до +13...+23 градусів.

погода 21 июня
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Погода 21 червня в Києві

У Києві 21 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 июня
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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